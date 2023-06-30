تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على شهادة تأهيل لذوى الهمم فى قنا

حددت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل المهنى لذوى الهمم وكذلك كيفية الحصول على أجهزة تعويضية.

وأوضحت مديرية التموين، أنه للحصول على شهادة التأهيل يجب التالى " مقابلة أولى، عرض على التأمين الصحى، بحث اجتماعى، تقرير مهنى، مذكرة عرض على لجنة فحص طالبى التأهيل، العرض على لجنة التأهيل، العرض على إدارة التأهيل، التسجيل بسجلات القيد وقيد المؤهلين مهنيا"

ولفتت المديرية، إلى أنه من الشروط الواجب توافرها " استكمال المراحل الدراسية، غير موظف أو طالب، من ضمن النطاق الجغرافية للمكتب، استخراج مراحل اللازمة، 2 صورة مؤهل دراسى، 7 صورة شخصية، 2 صورة بطاقة، ملف"

وللحصول على أجهزة تعويضة " العرض على طبيب المكتب، مقابلة أولى، بحث اجتماعى، العرض على لجنة الأجهزة بالمكتب، التسجل بسجلات تقرير وتسليم الأجهزة".