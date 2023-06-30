اليوم السابع
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تعرف على الخدمات التى تقدمها مديرية الزراعة فى قنا.. ليست للمزارعين فقط

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:45 ص
تعرف على الخدمات التى تقدمها مديرية الزراعة فى قنا.. ليست للمزارعين فقط مديرية الزراعة بقنا
قنا صابر سعيد

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مديرية الزراعة بقنا من المديريات الهامة التي تقدم خدماتها للمواطنين ولاسيما المزارعين الذين يترددون على الإدارات والجمعيات الزراعية للحصول على الخدمات المتنوعة، ويستعرض اليوم السابع أهم الخدمات التي تقدمها مديرية الزراعة بقنا تحت إشراف محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بقنا.
 
 
1.استخراج حيازة زراعية
 
 2. تقديم خدمة معلومة للباحثين والدارسين مختلف المستويات
 
3. إقامة مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني
 
4. استخراج تصاريح لإقامة المباني
 
5. استخراج تصاريح محلات الأعلاف
 
6. أعمال تحاليل التربة والمياه والنبات والأسمدة العضوية وفحص النيماتودا ووضع برامج سما دية لكل أنواع المحاصيل وتسوق منتجات المخصبات والمغذيات النباتية.
 
7. تقديم التوصيات الفنية للزراع لأي محصول
 
8. تقديم التقاوي مجانا للحصول الإرشادية
 
 
 
 

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