محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة والمتقدم لها المرشحون لمنصب مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بمديرية الزراعة بقنا، والتي تضمنت في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

قال محافظ قنا، إنه تقدم للاختبارات 14 مرشحا، وتم عقد مقابلات شخصية لجميع المرشحين، وجرى توجيه الأسئلة لهم، للتعرف على إمكانيات كل متقدم والإنجازات، التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، وكذلك قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لدي المتقدمين، ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف المرجوه، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل.

وأضاف الداودي، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.