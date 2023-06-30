تطوير مداخل القرى وتجديد الكبارى لخدمة المواطنين فى دكرنس بالدقهلية.. صور

قالت آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات فعليه نحو التطوير وإظهار الصورة الجميلة للدولة المصرية، وظهر ذلك فى تنفيذ المدن الذكية والعواصم الجديدة العملاقة للإنطلاق نحو "الجمهورية الجديدة".

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حمل على عاتقه مسئولية انطلاق الدولة المصرية إلى الأمام، لذلك كل فرد منا يجب أن يعمل من مكانه.

وأكملت: "نعمل فى مدينة دكرنس على التطوير والتحديث من خلال الإمكانيات المتاحة، والتعاون مع المجتمع المدنى للعمل على إظهار المدينة والقرى التابعة لها بالشكل المناسب".

وأضافت رئيس المدينة، أنه تم إعادة تهيئة وتطوير كوبرى قرية ميت الحلوج التابعة للمركز بعد أن كان متهالك تماما ليخدم أهل القرية من جديد، إضافة إلى تطوير مدخل قرية ميت السودان التابعة للمركز من خلال تشجير المدخل الخاص بالقرية وتجديد كوبرى القرية أيضا، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.