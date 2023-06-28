محافظ الدقهلية يشهد ذبح الأضاحى ويزور المرضى والأيتام للتهنئة بالعيد.. صور

الدقهلية _ شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ذبح الأضاحي من داخل مجزر طنامل بمركز ومدينة أجا، والمقدمة من جمعية الأورمان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظه.

كما زار "مختار"، المرضي والمصابين لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من داخل مستشفي المنصورة التخصصي وتوزيع الهدايا عليهم ، كما زار الأيتام وكبار السن من داخل دار رعاية كبار السن والأيتام بقولونجيل، وقدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقام بتوزيع الهدايا عليهم .

ودعا "مختار" الجميع لزيارة دور الرعاية ومشاركة الأيتام وكبار السن فرحة العيد، قائلا: اجبروا خاطرهم لأن ديننا الحنيف ونبينا الكريم "صلي الله عليه وسلم " أوصانا بذلك.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والمستشار السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، ورمضان الصابر مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور جمال فوده مدير مستشفي المنصوره التخصصي، حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.