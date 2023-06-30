بايدن يترك المذيعة ويخرج على الهواء خلال مقابلة مع قناة MSNBC.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

موقف غريب جديد قام به الرئيس الأمريكى جو بايدن أثناء إجراء مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة MSNBC، حيث ترك الرئيس المذيعة بعد انتهائها من توجيه الأسئلة بينما كانت لا تزال الكاميرا مسلطة عليه.

A new oversight by 80-year-old US President Joe Biden has again become the subject of discussion.



This time around, Biden didn't wait for the ad during a live broadcast on MSNBC, but simply got up and left. pic.twitter.com/qgCACAnPdL — Spriter Team (@SpriterTeam) June 30, 2023

وبحسب ما قالت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، فإن بايدن والمذيعة كانوا ينهون المقابلة للحديث عن إنجازات الرئيس فى الكونجرس، عندما وقف جو وقام بمصافحة المذيعة وشوهد وهو يغادر الاستوديو بينما كانت المذيعة لاتزال على الهواء ولم تخرج إلى فاصل.

وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف الغريب من بايدن حظى باهتمام أكثر من المقابلة نفسها، حيث غرد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو باتس وقال إنها كانت خطوة قوية، وذلك بعد أن نشر موقع أخبارى الخبر مصحوبا بعنوان "بايدن يغادر بشكل محرج المقابلة مع MSNBC بينما لا يزال على الهواء".

وقالت شبكة سى إن إن الغربية إن مقطع الفيديو المتداول يأتي بعد يوم من "زلة لسان" للرئيس الأمريكي بتصريح قال فيه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلا من غزو أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الرئيس الأمريكي بزلة لسان حيث أدلى بكلمة في مارس الماضي أمام البرلمان الكندي حيا فيها الصين عوضا عن كندا، حيث قال وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا (ضحك) يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن اتطرق إلى ذلك بعد.