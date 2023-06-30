وأضاف الجيش في بيان له، أن مركبين من القوات البحرية شاركا في عملية إجلاء المواطنين إلى الشاطئ.

وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين قد أكد أن حريق اندلع اليوم في البرج الخشبي الموجود في وسط محمية جزيرة النخيل في الميناء، حيث تسبب بإحراق البرج وبعض المخلفات، وعلى الإثر اجرى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اتصالات شملت قيادة الجيش والقوات البحرية ولجنة المحمية، حيث جرى وبشكل سريع اجلاء الموجودين على الجزيرة بمراكب وزوارق بحرية وكذلك إطفاء الحريق.

كما أجرى الوزير ياسين اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام البيئي غسان باسيل لإجراء تحقيق جنائي لكشف ملابسات الحريق، كما أعلن ياسين العمل سريعاً لإجراء تحقيق إداري من قبل وزارة البيئة وكذلك دراسة واقع المحمية بهدف تفعيلها وتفادي أي أخطاء أخرى خلال موسم الصيف، وأبرزها تأمين حراس للمحمية، والتأكد من وجود معدات أولية لإطفاء الحرائق على المحمية، والتي وزعت منذ فترة، والتعاون مع الجيش لمواكبة الموسم الصيفي، وضمان حماية التنوع البيولوجي في الجزيرة.