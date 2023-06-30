اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 08:58 ص
أكرم القصاص
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اعترافات خادمة استولت على ذهب من شقة بالقليوبية: سرقته بأسلوب المغافلة

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:00 ص
اعترافات خادمة استولت على ذهب من شقة بالقليوبية: سرقته بأسلوب المغافلة حبس متهمة_أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في أحد المحال بمنطقة الجمالية، اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، مشيرة إلى أن سافرت إلى القاهرة لمحاولة بيعه في منطقة الجمالية لابعاد شبهة السرقة عنها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.


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