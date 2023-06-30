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الجمعة، 30 يونيو 2023 04:24 م
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اتحاد عمال الجيزة: 30 يونيو غيرت مسيرة الوطن

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:00 م
اتحاد عمال الجيزة: 30 يونيو غيرت مسيرة الوطن ثورة 30 يونيو
كتبت آية دعبس

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هنأ مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ونظافة وتجميل الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود ورجال الشرطة المصرية وجميع أبناء الشعب المصرى بمناسبه الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي حافظت على وحدة مصر وحققت معجزة علي كافه المستويات.

وأضاف أبو الفتوح، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب المصرى العظيم قادر علي تحقيق المستحيل وأكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس اتحاد عمال الجيزة أن ماتحقق في مصر خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات يؤكد أن المصريين كانوا علي حق عندما عبروا عن إرادتهم ورغبتهم بضرورة التغيير والحفاظ على وحدة الشعب المصرى.


ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

30 يونيو 2023

10 سنوات على ثورة يونيو

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ماذا قالوا عن ثورة 30 يونيو

الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيه

30 يونيو

إنجازات ثورة 30 يونيو

أسباب ثورة 30 يونيو

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