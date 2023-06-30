إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق "القنطرة- العريش"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق القنطرة شرق العريش بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى لأسفر عن إصابة كلا من هنا شادي عادل 15 عاما وروحية أمين جبريل 70 عاما وشيرين حسين آدم 40 عاما ونور شادي عادل 15 عاما ويوسف شادي عادل 12عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.