إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

واستقبلت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة من غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بورود بلاغ للغرفة بانقلاب سيارة ميكروباص، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، حيث جرى التنسيق بينهما لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي وتجهيز الفرق الطبية باستقبال مستشفى بلطيم النموذجي لاستقبال المصابين.

جرى رفع درجة الطوارئ داخل مستشفى بلطيم النموذجي لاستقبال المصابين في الحادث، حيث تقوم الفرق الطبية بفرز الحالات والتعامل معها، فيما أكد أن الإصابات تنوعت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأن الفرق الطبية داخل المستشفى تقوم بعمل الإسعافات والفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهم.



