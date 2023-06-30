اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:08 م
إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولى بكفر الشيخ حادث
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 18 شخصا، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، نتيجة السرعة الزائدة، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

واستقبلت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة من غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بورود بلاغ للغرفة بانقلاب سيارة ميكروباص، على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، حيث جرى التنسيق بينهما لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي وتجهيز الفرق الطبية باستقبال مستشفى بلطيم النموذجي لاستقبال المصابين.

جرى رفع درجة الطوارئ داخل مستشفى بلطيم النموذجي لاستقبال المصابين في الحادث، حيث تقوم الفرق الطبية بفرز الحالات والتعامل معها، فيما أكد أن الإصابات تنوعت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأن الفرق الطبية داخل المستشفى تقوم بعمل الإسعافات والفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهم.

 


 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مديرية امن كفر الشيخ

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة