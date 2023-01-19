رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ: نتعاون مع المحافظ لإقامة معارض أهلا رمضان

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية، بمعرض أهلا رمضان 2023 بمدينة بلطيم علي رافد الطريق الدولي الساحلى، والذى تنظمه الغرفة التجارية بكفر الشيخ بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت شعار معا من أجل المواطن وبمشاركة شركات القطاع العام والقطاع الخاص ومصانع المنطقة الصناعية ببلطيم.

وأشاد المهندس حاتم عبد الغفار فى تصريحات له، بالتعاون بين الجهات المعنية بمحافظة كفر الشيخ في إقامة المعارض، مؤكداً أن معرض بلطيم بداية لسلسلة معارض سوف تغطي كل مدن المحافظة، وسوف يتم تسيير قوافل بسيارات محملة بالسلع الغذائية المخفضة لتجوب المناطق الأكثر احتياجا والمتباعدة الأطراف، يضاف إلى ذلك مشاركة السوبر ماركات من أماكنها في معارض اهلا رمضان بنسب خصم ممتازة للمواطنين، وأنه جاري الإعداد على قدم وساق لافتتاح المعرض الرئيسي على مساحة 800 متر مربع بمدينة كفرالشيخ، مقدما الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ومجلس مدينة بلطيم.

وأضاف عبدالغفار أن هناك توجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمفاجآت أخرى سوف تقدمها الغرفة التجارية بكفرالشيخ لمواطني محافظة كفر الشيخ خلال الأيام القادمة.