إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية ، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.