إصابة 9 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 اشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة يستقلها عددا من الأشخاص على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من السيد عبد الرحمن عبد الهادى 58 عام مصاب شتباه كسر بالعمود الفقري ونورهان فريد احمد16 عام مصابة، كدمه شديده بالوجه وفريد احمد على 42 عام مصاب، اشتباه كسر بالزراع الايسر وابتسام علي شحاتة 47 عام مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلي مراد علي ابراهيم 15 عام مصابة بكدمات بالصدر و اسماء محمد محمود على 14 عام مصابة كدمه شديده بالكتف الايمن وشربات ابراهيم علي سالم 50 عام مصابة اشتباه كسر بالساقين الايمن وهبه السيد أبو الليل 38 عام مصابة ما بعد الارتجاج، ورضا ابراهيم محمد حسب الله 19 عام مصاب اشتباه كسر بالحوض كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

