إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد قرية أولاد يحى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب دراجة نارية على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم .

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية أولاد يحى بمركز دار السلام.

وبالفحص والإنتقال تبين من المعاينة الأولية إنقلاب دراجة نارية على الطريق بدائرة مركز دار السلام ناحية قرية أولاد يحى دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة م . ا. ث 28 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة ه . م . ع 22 سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج وإشتباه كسر بالساق اليمنى تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.