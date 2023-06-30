اليوم السابع
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تعرف على أعمال توسعة الكورنيش الغربى فى سوهاج بتكلفة 45 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:00 ص
تعرف على أعمال توسعة الكورنيش الغربى فى سوهاج بتكلفة 45 مليون جنيه.. صور جانب من الكورنيش
سوهاج محمود مقبول

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تولى محافظة سوهاج، اهتماما كبير بنهر النيل والتوسعات التى تتم على جانبيه من أعمال التطوير والتوسعة، بهدف تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربى والمدينة الطبية، وتأتى أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربى أمام المدينة الطبية، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول المرحلة الثانية من أعمال توسعة الكورنيش الغربى، والتى تشمل أيضا عملية التطوير تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – أسم المشروع مشروع توسعة الكورنيش الغربى بمدينة سوهاج.

2 – المشروع يبدأ من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبرى العلوى الجديد.

3 – المرحلة الثانية من المشروع بطول 800 متر تقريبا.

4 – التكلفة الإجمالية لعملية التوسعة بلغت 45 مليون جنيه.

5 – المشروع يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربى والمدينة الطبية.

6 -المشروع يخدم قطاع عريض من أبناء سوهاج.

7 – المشروع يتبع إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

 

إستكمال اعمال التوسعة
إستكمال اعمال التوسعة

 

أعمال توسعة الكورنيش الغربى
أعمال توسعة الكورنيش الغربى

 

الكورنيش النيل الغربى واعمال التوسعة
الكورنيش النيل الغربى واعمال التوسعة

 

جانب من أعمال التدبيش
جانب من أعمال التدبيش

 


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