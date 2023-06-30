أفضل 5 علاجات منزلية لتقليل آلام الظهر

كتب – حسام الشقويرى

دعم الكثير من وزن أجسامنا يكون من خلال عضلات الظهر والعمود الفقري. ويتم استخدام عضلات الظهر من قبل الشخص في الأنشطة اليومية مثل الجلوس والوقوف والمشي وما إلى ذلك ، لذلك قد يؤدي عدم الاهتمام بها إلى الشعور بألم في الرقبة والوسط وأعلى الظهر ، من بين أماكن أخرى، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إرخاء عضلاتك والتخلص من آلام الظهر المزعجة

1. تمرن لتحريك العضلات.

قد تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز مادة الإندورفين ، وهي مسكنات الألم الطبيعية في الدماغ ، وتساعد على إرخاء العضلات المتوترة، وعندما تضرب آلام الظهر ، قد يكون من الصعب النهوض والتحرك. ولكن يمكن للنزهة السريعة أو اليوجا أو التمارين الرياضية المائية أو التمارين الرياضية أو السباحة أو غيرها من الأنشطة منخفضة التأثير أن تخفف من آلام الظهر.

للحفاظ على مرونة العضلات وقوتها ، يمكنك التفكير في بدء برنامج تمارين يومي يجمع بين تمارين القوة والإطالة.

تحسين الوضعية

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى آلام أسفل الظهر، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، قد تساعد الأنواع التالية من التمارين في علاج كل من الموقف وآلام أسفل الظهر مثل :

المشي او الجري

هذه طرق منخفضة التكلفة لتحسين الصحة وقوة العضلات. لذلك لا تؤجله بعد الآن ؛ ابدأ روتين المشي اليومي ، إما بمفردك أو مع أحبائك.

سباحة

قد يوصى بالسباحة لتقوية الظهر لأن الماء يدعم العضلات. كانت هناك دراسات قليلة حول فعاليته في علاج آلام أسفل الظهر.

- يوجا

اليوجا هي علاج للعقل والجسم يوصى به كثيرًا ليس فقط لعلاج الألم ولكن أيضًا للتوتر المصاحب له. يمكن للوضعيات الصحيحة الاسترخاء وتقوية جسمك.

حتى بضع دقائق من ممارسة اليوجا يوميًا يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا بجسمك. سيساعدك هذا في تحديد المناطق التي تكون فيها متوترة وتوجد فيها اختلالات.

تمارين الاستقرار الأساسية

تساعد هذه التمارين في تحسين تنسيق وتنشيط عضلات الجذع. قد تساعد هذه في تقليل الألم والتوتر وتشنجات العضلات ، وكذلك تحسين تصلب الجذع.

2.تمارين الأيروبيك

قد تؤدي التمارين الهوائية بانتظام إلى تحسين الوظيفة البدنية وتحمل العضلات والألم والصحة العقلية. يمكن أن تكون شدة التمرين عالية أو متوسطة أو منخفضة.

3. استخدم الحرارة والبرودة

العلاج الساخن أو البارد هو خيار علاجي فعال آخر. هذا العلاج سهل التنفيذ وبأسعار معقولة. يمكن تخفيف أنواع معينة من الأوجاع عن طريق استخدام الحرارة أو البرودة. يمكن أن يشمل ذلك آلام أسفل الظهر الناتجة عن الأسباب الشائعة مثل تضيق العمود الفقري.

4. جرب التدليك

كما أن التلاعب بالأنسجة الرخوة يعزز الاسترخاء العقلي والجسدي عن طريق إطلاق الإندورفين. يمكن استخدام اليدين أو الجهاز الميكانيكي في التلاعب.

5. احصل على قسط كافٍ من النوم

هنا يأتي أحد أهم جوانب حياتك! نعم ، لقد قرأتها بشكل صحيح ، فالنوم مهم جدًا ليس فقط من أجل صحتك العقلية ولكن أيضًا لصحتك الجسدية.