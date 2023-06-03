اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

للتخفيف من حرارة الجو

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويوجه بتوزيع المياه الباردة على الطلاب

السبت، 03 يونيو 2023 01:13 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويوجه بتوزيع المياه الباردة على الطلاب وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها. 
 
واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد. 
 
ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.
 
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.
 
IMG-20230603-WA0152
 

 

IMG-20230603-WA0154
 

 

IMG-20230603-WA0155
 

 

IMG-20230603-WA0157
 
 

 

IMG-20230603-WA0159
 
 

 

IMG-20230603-WA0160
 
 

 

 

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية 2023

الثانوية



الموضوعات المتعلقة

رئيس المنطقة يستهل متابعاته لامتحانات الثانوية الأزهرية بلجان فى دار السلام

السبت، 03 يونيو 2023 12:04 م

بدء لجنة امتحان الحديث للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية

السبت، 03 يونيو 2023 11:36 ص

طلاب الثانوية الأزهرية يبدأون أول أيام امتحانات نهاية العام.. محافظ شمال سيناء يتفقد لجان العريش.. رئيس "أزهر الأقصر": تعقيم وتطهير مستمر للجان.. و3 آلاف و520 طالبا يؤدون الامتحان بكفر الشيخ.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 11:30 ص

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية للاطمئنان على سير الامتحانات

السبت، 03 يونيو 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة