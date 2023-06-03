اليوم السابع
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السبت، 03 يونيو 2023 12:56 م
أكرم القصاص
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رئيس المنطقة يستهل متابعاته لامتحانات الثانوية الأزهرية بلجان فى دار السلام

السبت، 03 يونيو 2023 12:04 م
رئيس المنطقة يستهل متابعاته لامتحانات الثانوية الأزهرية بلجان فى دار السلام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استهل صباح اليوم السبت الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بتفقد مركز توزيع الأسئلة، ثم توجه إلى لجان دار السلام، حيث شهد فض المظاريف، وقام بالمرور على اللجان، والاطمئنان على توفير الهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.
 
وخلال مروره شدد رئيس المنطقة على التعامل بحسم في منع كافة وسائل الغش، وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت أي تجاوزات، مؤكدًا أنً غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات القسم الأدبي غدا الأحد بامتحان مادتي الفقه والحديث، وتنتهي أعمال الامتحانات في التاسع من يوليو القادم للقسم الأدبي وفي الثاني عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.
 
وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأ زهرية، قد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 3 يونيو، للعام الدراسي 2022/2023م بمعاهد سوهاج الأزهرية  حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والحديث.
 

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