مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتناول قضايا التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وأهميتها

كتب لؤى على

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف موقع "إنيرجي-Energy "، كموقع متخصص في تناول أنواع الطاقات النظيفة وأثارها علي المجتمع وقضايا التحول للطاقة النظيفة ، وذلك ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر لعام 2022/2023.

ويهدف المشروع التوعية بأهمية الطاقة النظيفة ،لما لها إيجابيات علي البشرية والمجتمع ،وذلك للحد من أثار الوقود الأحفوري الذي بات يهدد العنصر البشري ،بسبب تأثيرة علي المناخ في السنوات القليلة الماضية .

ويتضمن الموقع مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية التي تواكب تطورات العصر الحالي وإبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية في قطاع الطاقات النظيفة وأخذ خطوة للأمام والسير علي خطي الرؤية الرئاسية خطة التطوير الشامل “2030”

قام علي هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر ،وهم:محمود مقاوي ،محمود ثروت،معاذ رضا،محمود حجازي،منصور علي،محمود شعبان،محمود عماد،يوسف صبحي،محمد احمد،مصطفي عبدالمنعم،تحت إشراف الدكتور " عبده الشربيني"المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر

وإشراف عام علي المشروعات الدكتور"محمد مهني البحراوي"ورئيس قسم الصحافة أ.د"علي حمودة"وأ.د"رضا عبدالواجد أمين"عميد الكلية.