اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتناول قضايا التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وأهميتها

السبت، 03 يونيو 2023 01:52 م
مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتناول قضايا التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وأهميتها مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتناول قضايا التحول للطاقة النظيفة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف موقع "إنيرجي-Energy "، كموقع متخصص في تناول أنواع الطاقات النظيفة وأثارها علي المجتمع وقضايا التحول للطاقة النظيفة ، وذلك ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر لعام 2022/2023.
 
ويهدف المشروع التوعية بأهمية الطاقة النظيفة ،لما لها إيجابيات علي البشرية والمجتمع ،وذلك للحد من أثار الوقود الأحفوري الذي بات يهدد العنصر البشري ،بسبب تأثيرة علي المناخ في السنوات القليلة الماضية .
 
ويتضمن الموقع مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية التي تواكب تطورات العصر الحالي وإبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية في قطاع الطاقات النظيفة وأخذ خطوة للأمام والسير علي خطي الرؤية الرئاسية خطة التطوير الشامل “2030”
 
قام علي هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر ،وهم:محمود مقاوي ،محمود ثروت،معاذ رضا،محمود حجازي،منصور علي،محمود شعبان،محمود عماد،يوسف صبحي،محمد احمد،مصطفي عبدالمنعم،تحت إشراف الدكتور " عبده الشربيني"المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر
وإشراف عام علي المشروعات الدكتور"محمد مهني البحراوي"ورئيس قسم الصحافة أ.د"علي حمودة"وأ.د"رضا عبدالواجد أمين"عميد الكلية.
 
IMG-20230603-WA0168
 
 
IMG-20230603-WA0167
 
 
 

مشروع تخرج

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اعلام الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة