لو بتعانى من الإفراط فى تناول الطعام.. حلك إضافة المزيد من البروتين والألياف

كتبت ميرفت رشاد

الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي حوافز شديدة لتناول نوع معين من الطعام غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الملح أو الدهون، يمكن أن تحدث هذه الرغبة الشديدة بسبب عوامل مختلفة، مثل التغيرات الهرمونية أو التوتر أو الملل أو قلة النوم، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تشتهي أحيانًا الطعام، إلا أنه قد يصبح مشكلة عندما تكون هذه الرغبة الشديدة متكررة أو تتعارض مع نظام غذائي صحى، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من البروتين والألياف في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالامتلاء، يعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة التي تلعب دورًا في تنظيم الشهية وتقليل الجوع.

أظهرت الدراسات أن زيادة تناول البروتين يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات أو اشتهاء الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وذلك لأن البروتين يساعد على إبطاء معدل انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تعتبر الألياف أيضًا من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، على عكس الكربوهيدرات البسيطة التي يتم هضمها وامتصاصها بسرعة ، تستغرق الألياف وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تساعد في إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم، يساعد هذا في منع حدوث طفرات سريعة وانخفاض مستويات السكر في الدم والتي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو عالية الكربوهيدرات.

قالت أخصائية التغذية Rashi Chowdhary، إن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من شهيتك هي تناول ما يكفي من البروتين والألياف في وجبتك السابقة، موضحة أنه من خلال تثبيت مستويات السكر في الدم ، وتعزيز الشعور بالامتلاء ، والحد من الجوع ، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز نمط الأكل الصحي.