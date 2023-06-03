اليوم السابع
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ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة بالجيزة.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 08:04 م
ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة بالجيزة.. صور طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة
كتبت - مرام محمد

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تواصل مديرية الطب البيطري بالجيزة حملاتها الرقابية اليومية على المحال العامة والأسواق والمطاعم بنطاق المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتكليفات الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
 
وفي هذا الإطار، شنت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع حي العمرانية، اليوم السبت، حملة على مخازن سوبر ماركت وثلاجات، للتأكد من صلاحية معروضات اللحوم والدواجن، أسفرت عن ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر بالواقعة ورفعه للنيابة العامة.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.
 
ووجه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.
 
 
طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة (2)
طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة 

طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة (3)
طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة 

طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة (4)
طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة 

طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة (1)
طب بيطري الجيزة يضبط لحوم فاسدة 

 


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