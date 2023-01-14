ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة في حملة على مطاعم سوهاج

وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن في سوهاج.

كانت قد شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين، بالاشتراك مع إدارة مباحث تموين بسوهاج بقيادة العميد محمد الشريف والمقدم خالد المشنب وإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة سحر عجاج، فى وقت سابق حملة مكبرة على ثلاجة مجمدات وتم ضبط 2200 كيلو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن السوهاجي.