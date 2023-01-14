ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة في حملة على مطاعم سوهاج

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة لدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري البيطري وبرفقته الدكتور ريمون فايز ووالدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بقيادة سحر عجاج حملة على مطاعم مدينة سوهاج وتم ضبط لحوم فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية باجمالي 50 كيلو وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطرى.
وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن في سوهاج.
كانت قد شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين، بالاشتراك مع إدارة مباحث تموين بسوهاج بقيادة العميد محمد الشريف والمقدم خالد المشنب وإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة سحر عجاج، فى وقت سابق حملة مكبرة على ثلاجة مجمدات وتم ضبط 2200 كيلو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.
وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن السوهاجي.
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