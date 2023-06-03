زوجة الرئيس الأمريكي تصل المغرب ضمن جولة شملت الأردن ومصر

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وصلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم السبت، إلى مدينة مراكش المغربية، قادمة من القاهرة.

كان في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي - لدى وصولها إلى مطار مراكش-المنارة - الأميرة للا حسناء، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب، بونيت تالوار، وعقيلته، وكذا القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف.

يرافق جيل بايدن - خلال الزيارة - ابنتها أشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جاكوبس.

تأتي زيارة جيل بايدن إلى المغرب، ضمن جولة بدأت من الأردن ثم مصر.