رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية يُكرم الفائزين فى مسابقة الأزهر الشريف

يذكر أن منطقة الإسكندرية الأزهرية خاضت مسابقة مشروع تحدى القراءة للموسم السابع على مستوى الجمهورية، حيث تمت المنافسة بين الطلاب الحاصلين على المركز الأول بكل منطقة أزهرية وكذلك الأوائل من ذوي الهمم.

وقد مثل منطقة الإسكندرية الأزهرية الطالب الفائز بالمركز الأول على مستوى المنطقة، يوسف محمود حامد من معهد أبو العيون بالصف الأول الإعدادي؛ حيث تمت التصفيات بالمنطقة تحت رعاية الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذة ثناء أبو المجد مدير إدارة الكتب والمكتبات، خلال شهر أبريل الماضي، والتي خاضها 10 طلاب فائزين على مستوى المنطقة.

وقد حضر التصفيات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفضيلة الشيخ أحمد الشرقاوي وكيل القطاع وعدد من مديري العموم وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة التنسيقية للمشروع بالقطاع.