اليوم السابع
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رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية يُكرم الفائزين فى مسابقة الأزهر الشريف

السبت، 03 يونيو 2023 04:13 م
رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية يُكرم الفائزين فى مسابقة الأزهر الشريف تكريم الفائزين فى مسابقة الأزهر الشريف
الإسكندرية أسماء على بدر

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كرم الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية طالبين من الطلاب الفائزين في مسابقة شيخ الأزهر الشريف فى مسابقة القرآن الكريم في المستوى الرابع وهم الطالب أحمد محمد كامل، والطالب وياسين محمد كامل.

يذكر أن منطقة الإسكندرية الأزهرية خاضت مسابقة مشروع تحدى القراءة للموسم السابع على مستوى الجمهورية، حيث تمت المنافسة بين الطلاب الحاصلين على المركز الأول بكل منطقة أزهرية وكذلك الأوائل من ذوي الهمم.
 
وقد مثل منطقة الإسكندرية الأزهرية الطالب الفائز بالمركز الأول على مستوى المنطقة، يوسف محمود حامد من معهد أبو العيون بالصف الأول الإعدادي؛ حيث تمت التصفيات بالمنطقة تحت رعاية  الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذة ثناء أبو المجد مدير إدارة الكتب والمكتبات، خلال شهر أبريل الماضي، والتي خاضها 10 طلاب فائزين على مستوى المنطقة.
 
وقد حضر التصفيات  الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفضيلة الشيخ أحمد الشرقاوي وكيل القطاع وعدد من مديري العموم وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة التنسيقية للمشروع بالقطاع.
 

 


الاسكندرية

ازهر الاسكندرية

اخبار المحافظات

مسابقة القران الكريم



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