اليوم السابع
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حريق برج كهرباء يتسبب فى اشتعال النيران بنخيل طريق الواحات

السبت، 03 يونيو 2023 12:00 م
حريق برج كهرباء يتسبب فى اشتعال النيران بنخيل طريق الواحات حريق نخيل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تسبب اشتعال حريق في ببرج كهرباء في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، في احتراق 10 من أشجار النخيل بجانب البرج، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بنخيل، بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن اشتعال حريق ببرج كهرباء، خاص بالضغط العالي، أدى لاندلاع حريق بـ 10 من أشجار النخيل.

تم السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق برج كهرباء

حريق نخيل

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امن الجيزة



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