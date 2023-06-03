بشاير الخوخ تشهد رواجا وإقبالا في سوق الجملة بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

. قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من سوق الجملة بمنطقة وكالة الحضرة شرق محافظة الإسكندرية، حيث يشهد سوق الفاكهة والخضار والفواكه الطازجة بأسعار منخفضة، ومن تلك الفواكة التى يتم ضخ كميات كبيرة منها هذه الأيام "الخوخ -التفاح - المشمش"، وخاصة مع بدء موسم حصاد الخوخ

وقال قاسم مرعى، أحد تجار الفاكهة بوكالة الحضرة، أنه منذ بدء حصاد موسم فاكهة الخوخ هذا العام ويتم ضخ كميات كبيرة هذه الأيام فى سوق الجملة بوكالة الحضرة، وأن الأسعار تعتبر جيدة قياسا عن سنوات سابقة، مما أدى إلى توافر السلعة بأسعار مناسبة.

وأضاف قاسم مرعى، لـ"اليوم السابع" أنه يتم بيع الفواكه فى وكالة الحضرة عن طريق المزايدة العلنية وكل صنف ونوع على حسب جودته، ويتم إرساء المزاد على أعلى سعر، ويبدأ مزاد بيع الفواكه فى الساعة 5 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء، وإن أكثر أنواع الفاكهة الموسمية التى توجد منها كميات كبيرة فى المزادات هى، "الخوخ والتفاح والمشمش".

وتابع تاجر الفاكهة، أن موسم الخوخ يعتبر باب رزق للجميع من مزارع وتاجر وعمال والمواطنين، حيث يحضر من كل أنحاء مناطق زراعة الخوخ المزارعين يحملون إنتاجهم فى سيارات نصف نقل لبيعها داخل سوق الجملة، والحمد لله حركة البيع والشراء شغاله فى موسم الفاكهة.

تعد وكالة الخضار والفاكهة، بمنطقة الحضرة، وسط محافظة الإسكندرية، أقدم وكالة تم إنشاؤها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأصبحت أكبر سوق جملة للخضار، وأطلق عليها أهالى الإسكندرية "وكالة الحضرة"، التى أنشأت عام 1955 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويجمع الكثير من التجار لبيع الخضراوات والفاكهة بالجملة على البائعين والمحلات التجارية بالتجزئة.



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