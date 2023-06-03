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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 83.31%

السبت، 03 يونيو 2023 01:44 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 83.31% جانب من اعتماد نتيجة الاعدادية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31% ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.
 
وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طالبا وطالبه، تغيب منهم 370طالباً، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432طالبًا، بنسبة 83.31%.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
 
 
اعتماد نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ
اعتماد نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ

جانب من اعتماد نتيجة الاعدادية - Copy
جانب من اعتماد نتيجة الاعدادية

محافظ كف الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية - Copy
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية


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