نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. الآن بالاسم ورقم الجلوس

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.
واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79%، مشيرا إلى أن إدارة دار السلام حصلت 76 %، وإدارة أخميم 73% وإدارة جهينة 71% وإدارة المراغة 67% وإدارة سوهاج 63%
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