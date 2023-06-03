الهدوء يخيم على أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية ، أن غرفة المتابعة المركزية بالمنطقة، لم تسجل أي شكوى تخص امتحانات مادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأوضح أنه تفقد عددا من لجان إدارة شرق الزقازيق، وخلال الزيارة أكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات فضيلة وكيل الأزهر الشريف وكذلك رئيس قطاع المعاهد الأزهرية موضحًا الدور الذى تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

وشدد رئيس أزهر الشرقية على أهمية ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر .

وقال الجنيدي، إن الطلاب بذلوا جهود كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحًا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم .