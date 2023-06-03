58 لجنة تستقبل 21 ألف طالب فى امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ان اليوم السبت بداية مارثون امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية الأزهرية وسط خطط استراتيجية ومتابعة دقيقة وتطبيق فعلى للباركود للجان واستخدام كافة التكنولوجيا فى خدمة طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن 21 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات ب 58 لجنة على مستوى المحافظة مع توفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح الجنيدى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور. وأنه تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس أزهر الشرقية أنه تم توجيه الملاحظين باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة،

ومن جانبه أوضح الدكتور عطا حسينى، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن الطلاب يلتزمون بلجان الامتحانات من التاسعة صباحا لامتحان مان مادة الفقه الشافعى حتى الساعة الحادية عشرة ثم مادة الحديث من الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة والنصف لافتا أن الامتحانات تبدأ من اليوم السبت 3 من الشهر الجارى وانتهى يوم الاربعاء 12 من الشهر القادم



أمام اللجان



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