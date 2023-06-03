الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة ترقى 71 مستشارا إلى درجة نائب رئيس

انعقدت اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، لترشيح المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم 71 مستشارا، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد 76 مستشارا.
حضر الجمعية العمومية المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ونواب رئيس الهيئة وهم:
- المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.
- المستشار احمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام.
- المستشار هاني محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.
- المستشارون الأمناء العامون المساعدون:
- المستشار د فوزي شادي نائب رئيس الهيئة.
- المستشار محمد فهمي نائب الرئيس.
- المستشار احمد ثابت نائب ألرئيس .
- المستشار ايهاب سعيد نائب الرئيس.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
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