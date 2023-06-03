احذر.. قد تكون أفران الميكروويف خطرة بالنسبة لأنواع معينة من الأطعمة

جعلت أفران الميكروويف حياتنا أسهل كثيرًا، يمكننا تسخين طعامنا بدقائق دون القلق من حرقه
، أو نسيان إطفاء الغاز أو القلق
بشأن مخاطر تسرب الغاز في المنزل، كما ذكر الخبراء أن كمية إشعاعات الميكروويف التي تم استخدامها في تصميم الجهاز غير ضارة.
لكن لا يمكن تسخين جميع الأطعمة في فرن الميكروويف، يمكن أن يسبب بعضها مخاطر صحية خطيرة في الواقع والبعض الآخر فوضوي تمامًا.
هل إشعاعات الميكروويف خطرة على الصحة؟
وفقًا لموقع "webmd"، ربما لا تزال هناك بعض المخاوف في ذهنك بشأن إشعاعات الميكروويف وتأثيرها على الطعام، لا تقلق، نسمع لتوضيح ذلك.
أولا: إشعاعات الميكروويف هي إشعاعات غير مؤينة وليست ضارة، لا تسبب هذه الإشعاعات السرطان، ووفقًا لنتائج الأبحاث المنشورة في مجلة WebMD، لا توجد روابط بين الاثنين، فأفران الميكروويف أيضًا لا تجعل طعامك مشعًا، وبالتالي فهي آمنة للاستخدام.
الأطعمة التي لا يجب تسخينها في فرن الميكروويف
العنب
إذا وضعت العنب داخل فرن الميكروويف، يمكن أن ينتج عنه جيوب من الكهرومغناطيسية التي تشكل خطورة كبيرة داخل المنزل والمطبخ، هذا يمكن أن يسبب انفجار.
البيض
تسخين البيض أو محاولة سلقه في الفرن أمر فوضوي تمامًا، قد تتسبب درجة الحرارة في انفجاره داخل الفرن، أو ما هو أسوأ من ذلك ، يمكن أن تنفجر البيضة أيضًا داخل فمك عندما تحاول أكلها. يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة، عند وضعها داخل الفرن يمكن أن تشكل منتجات أكسدة الكوليسترول مثل COPs. من المعروف أنها غير صحية للغاية وحتى غير صحية من الكوليسترول العادي. يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين.
الجزر
عند وضع الجزر في الفرن، قد ينتج عنه شرارات من تفاعل الميكروويف مع المواد المعدنية لأن الجزر قد يحتوي على معادن من التربة، هذا ما قد يسبب الشرارة.
حليب الأم
الشيء الوحيد الذي يجب ألا نفعله هو تسخين حليب الأم في الميكروويف. قد يتم تسخين الطعام أو الحليب بشكل غير متساو، قد يؤدي ذلك إلى ظهور نقاط ساخنة شديدة في السائل تشكل خطورة على الطفل.
اللحوم النيئة
قد لا تطبخ أفران الميكروويف الحصيرة النيئة بالتساوي، فقد تظل بعض الأجزاء غير مطبوخة جيدًا أو نيئة وقد لا نعرفها، هذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي أو عسر الهضم، من الأفضل طهي اللحوم النيئة في الأفران التقليدية.
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