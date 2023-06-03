احذر.. قد تكون أفران الميكروويف خطرة بالنسبة لأنواع معينة من الأطعمة

إيناس البنا

جعلت أفران الميكروويف حياتنا أسهل كثيرًا، يمكننا تسخين طعامنا بدقائق دون القلق من حرقه ، أو نسيان إطفاء الغاز أو القلق بشأن مخاطر تسرب الغاز في المنزل، كما ذكر الخبراء أن كمية إشعاعات الميكروويف التي تم استخدامها في تصميم الجهاز غير ضارة.

لكن لا يمكن تسخين جميع الأطعمة في فرن الميكروويف، يمكن أن يسبب بعضها مخاطر صحية خطيرة في الواقع والبعض الآخر فوضوي تمامًا. هل إشعاعات الميكروويف خطرة على الصحة؟ وفقًا لموقع "webmd"، ربما لا تزال هناك بعض المخاوف في ذهنك بشأن إشعاعات الميكروويف وتأثيرها على الطعام، لا تقلق، نسمع لتوضيح ذلك.



أولا: إشعاعات الميكروويف هي إشعاعات غير مؤينة وليست ضارة، لا تسبب هذه الإشعاعات السرطان، ووفقًا لنتائج الأبحاث المنشورة في مجلة WebMD، لا توجد روابط بين الاثنين، فأفران الميكروويف أيضًا لا تجعل طعامك مشعًا، وبالتالي فهي آمنة للاستخدام.

