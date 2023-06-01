لبدء رحلة إنقاص الوزن.. 5 طقوس صباحية لحرق دهون البطن

كتبت ميرفت رشاد

تلعب دهون البطن دورًا مهمًا في تحفيز جهود إنقاص الوزن، فترة الصباح هو الوقت الأمثل للتركيز على أهداف اللياقة البدنية وفقدان الوزن، يكون التمثيل الغذائي لدينا في ذروته خلال هذا الوقت، مما يزيد من فوائد جهودنا، مع تقدم اليوم، يتباطأ التمثيل الغذائي لدينا تدريجيًا، يتم تحويل ما نستهلكه في الصباح بسرعة إلى طاقة بأقل تخزين للدهون، هذا يسلط الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي مغذي وصحي أثناء الإفطار، من خلال اتباع طقوس النظام الغذائي في الصباح ، يمكننا تسخير عمليات الجسم الطبيعية لتقليل دهون البطن بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 5 طقوس لنظام غذائي يجب عليك اتباعها في الصباح للتخلص من دهون البطن:



1. ابدأ بمياه الليمون والعسل:



بمجرد أن تنهض من سريرك ، اصنع شرابًا منعشًا من ماء الليمون والعسل بدلاً من الشاي أو القهوة، يوفر المشروب المرطب من الماء الفاتر الممزوج بالليمون والعسل دفعة قوية مضادة للأكسدة ويسرع عملية الأيض، يساعد الماء الفاتر أيضًا في تطهير نظامك لهضم الأطعمة وفقدان الوزن.

2. تناول الكثير من البروتينات في وجبة الإفطار:



يعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة جدًا لفقدان الوزن، يزيد من مستويات الهرمونات التي تقلل الشهية بينما يقلل في نفس الوقت من مستويات هرمون الجريلين الجوع، لهذا السبب من المعروف أن البروتين يسبب الشبع، بالإضافة إلى أنه يغذي الجسم بدفعة من الطاقة.

3. تهدف إلى استهلاك الألياف:



تمنحنا الألياف الشعور بالامتلاء حيث تستغرق وقتًا أطول للتحلل والهضم، لذلك نحن نتوق أقل ونأكل أقل بين الإفطار والغداء، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان

4. حافظ على شرب الماء:



استمر في شرب الماء طوال الصباح واستمر في فعل ذلك طوال اليوم، إلى جانب إبقائك رطبًا ، فإن الماء يبقي عقلك مشتتًا عن المشروبات الأخرى عالية السكر، كما أنه يملأ بطنك لمنع الوجبات السريعة قبل الوجبة التالية، يمكنك أيضًا صنع مياه مملوءة بالفواكه أو الأعشاب

5. اختر بدائل صحية للسكر :



من الحقائق الشائعة أن السكريات المفرطة يتم تخزينها على شكل دهون حول البطن ، تخلص من العدو اللدود واختر بدائل صحية بدلاً من ذلك.