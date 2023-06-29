7 فوائد و"الحبة" واحدة.. خبيرة روسية تكشف عن فوائد جديدة للفراولة

كتبت فاطمة ياسر

كشفت الدكتورة الروسية يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية، عن نوع فوائد عديدة جدا لصحة الإنسان، تكمن جميعها فى فاكهة الفراولة، التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث أشارت الدكتورة الروسية إلى أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

وقالت الدكتورة يلينا تيخوميروفا إن حبة الفراولة تحتوى على سعرات حرارية منخفضة حيث تحتوى 100 جرام منها على 2 جرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء، يهتم كثير من الناس في رحلة الحياة بالبحث عن كل ما يحافظ على جمال إطلالتهم سواء باتباع أنظمة غذائية صحية أو تناول الفيتامينات، وفقا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي 100 غرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين "С"، أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وتضيف تيخوميروفا: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين، وتحتوي 100 غرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون.

ووفقا لها، الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 غرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جدا لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.