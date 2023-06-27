دراسة: الفراولة تقلل خطر تطور نمو الأورام السرطانية

كتبت رانيا عامر

توصلت الأبحاث الحديثة أن فاكهة الفراولة لها فوائد صحية متعددة منها تقليل الوزن الزائد للأشخاص بالإضافة الي أنها تساهم في انخفاض معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية .

أكد الدكتور ميخائيل جينزسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول الفراولة يساعد على تخفيض خطر الإصابة بعدد من الأمراض بما فيها السرطان. وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

وأوضح الاخصائي إلى أن الأورام تظهر عادة كرد فعل لالتهابات خفيفة المسار، لذلك فإن المواد الغذائية التي تساعد على مكافحتها تخفض من خطر تطورها إلى أورام ، مشيرا الي أن الفراولة تحتوى على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة، وهذه تسمى عوامل إبطاء عملية تولد الأوعية (تكوّن أوعية دموية جديدة).

فإن للفراولة تأثير مضاد لنشوء الأورام. لذلك هي مفيدة للوقاية من سرطان المعدة والأمعاء،إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الناعمة والخشنة، ما يقلل من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

كما أن الفراولة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" وعلى رفع مستوى الكوليسترول "الجيد". كما أنها تساعد على تعزيز منظومة المناعة لاحتوائها على نسبة جيدة من حمض الأسكوربيك والكاروتينات.