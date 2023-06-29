5 طرق لتناول وجبة عشاء تحافظ على الصحة العامة

كتبت رانيا عامر

تؤثر مواعيد تناول الطعام على الصحة العامة للأفراد بمختلف أعمارهم، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي يحتوي علي كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومى.

أكدت الأبحاث أن الطعام التي نتخذه أثناء المساء له تأثير كبير على عملية الهضم ونوعية النوم والصحة العامة. ولا يعني ذلك أننا نتخطى العشاء تمامًا (وهو ما يفعله كثير من الناس). يمكننا الاستمتاع بعشاء مغذي مع تعزيز النوم الجيد ليلاً أيضًا.وذلك وفقا لما نشره موقع food ndtv.

نصائح لتناول طعام صحي في الليل

1. من الضروري تزويد جسمك بأطعمة تحتوي علي البروتين

البروتين يدعم الهضم الأمثل وتوفر طاقة مستدامة طوال الليل. يعد دمج المكونات الغنية بالبروتين في وجبتك المسائية خيارًا ممتازًا. ضع في اعتبارك إضافة الدجاج قليل الدسم المشوي أو المخبوز والبقول والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء وأوراق الكاري المعطرة إلى العشاء. ستحافظ هذه الإضافات المفيدة على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل.



2. اختر المسرات منخفضة الكربوهيدرات بالنسبة للعشاء

من الأفضل اختيار الأطعمة التي يسهل هضمها ولا تعيق نومك أو تجعلك تشعر بالدوار في اليوم التالي.

قم بتضمين خيارات لذيذة مثل البانير والتوفو والعدس والفاصوليا وقطع الدجاج الخالية من الدهون في قائمة العشاء الخاصة بك. هذه الأطعمة خفيفة على المعدة ، وتوفر العناصر الغذائية الضرورية لجسمك وتساعدك على النوم بشكل جيد.

3.قلل الملح

فإن تقليل تناول الملح بعد الساعة 7 مساءً أمر مهم . يمكن أن يؤدي استهلاك الملح الزائد خلال ساعات المساء إلى احتباس الماء في الجسم ، مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية. من خلال الانتباه لاستهلاك الملح في الجزء الأخير من اليوم ، يمكنك تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على توازن السوائل المناسب.

4. استهلاك اللبن الرائب

إذا كنت معتادًا على الاستمتاع بوعاء من اللبن الرائب مع وجبتك المسائية ، فقد حان الوقت لإعادة النظر.الافراط في شرب اللبن الرائب الذي يحتوي علي خصائص حامضة يودي هذا إلى زيادة إفراز المخاط في الممرات الأنفية ، خاصة عند الأشخاص المعرضين لنزلات البرد والسعال.

5. الاعتدال هو المفتاح مع اقتراب الليل

يصبح جهازنا الهضمي أقل نشاطًا ، مما يجعل من الصعب على الجسم معالجة الوجبات الثقيلة. يقترح الدكتور فاسانت لاد ، خبير الأيورفيدا ، اتباع إرشادات للتحكم في كمية الطعام ،لا تأكل في الوجبة أكثر من كمية الطعام التي يمكنك حملها في يديك.

يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى شد المعدة ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتراكم السموم في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بالسماح بفاصل 2-3 ساعات بين العشاء والنوم لتسهيل الهضم السليم .