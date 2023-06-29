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3 ملايين و734 ألف طن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى مارس الماضى

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص
3 ملايين و734 ألف طن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى مارس الماضى غاز طبيعي- أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي بشكل طفيف مؤخرا، وفقا لما نشرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الاستهلاك نحو 3 ملايين و785 ألف طن في شهر مارس الماضي "مبدئى" مقابل 3 ملايين و734 ألف طن في شهر مارس عام 2022، بزيادة بلغت نحو 51 ألف طن.

وفى المقابل، تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لمستوى 3 ملايين و979 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل 4 ملايين و366 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 387 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى نحو 3 ملايين و328 ألف طن، بينما كان نحو 3 ملايين و481 ألف طن في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 153 ألف طن، وتراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى صاحبه تراجع في الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 3 ملايين و606 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و878 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 272 ألف طن.


غاز طبيعي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بترول

نفط

استهلاك الغاز الطبيعي

اليوم السابع بلس



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