وحدة حماية الطفل بالشرقية تتعامل مع 400 بلاغ بتعرض أطفال للخطر خلال 6 أشهر

بالإضافة إلي التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، واجتماع أعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لمناقشة البلاغات الواردة والتأكيد على المتابعة المستمرة لها حتى زوال الخطر عن الأطفال.

كما تم الإتفاق على عمل بروتوكول مع قسم التوجيه النفسى بمديرية التربية والتعليم لعمل التدخلات النفسية اللازمه للحالات - عمل حملات مكثفة لتوعية الاطفال والأباء والمدرسين ضد جرائم التحرش والاستغلال الجنسى ومخاطر الانترنت وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الاطفال.

وإستقبال وفد من فريق المهمة الإستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بمحافظة الشرقية فى مجال مناهضة جريمة ختان الإناث وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى قامت بها وحدات الحماية فى هذا الشأن كما تم زيارة جمعية شباب الشرقية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمقابلة الفئات المستهدفة وتم الإشادة بإنجازات محافظة الشرقية فى هذا الشأن واعتبارها أفضل المحافظات التى تم زيارتها من حيث الأنشطة والفعاليات والإهتمام بتلك القضية.

وتشكيل لجنة لشؤون ذوي الهمم وذلك بعضوية الوحدة العامة لحماية الطفل والمشاركة فى اجتماع للاتفاق على آلية العمل بها وتوحيد الجهود الخاصة بذوى الهمم وتفعيلها .

وإجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور ممثلين عن "مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية الاوقاف - المنطقة الأزهرية - عميد كليه التربية و الطفولة"، وذلك لمناقشة البلاغات الواردة لوحدات حماية الطفل العام والفرعية واستعراض بعض نماذج للبلاغات وأشكال الإساءات التي يتعرض لها الأطفال وكيفيه إزالة الخطر عنهم كما تم الإتفاق على تدريب طلاب كلية التربية والطفولة على التوعية بأشكال الإساءات المختلفة التي يتعرض لها الأطفال - عمل حملات توعوية موسعه على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة كذلك حملات توعية للأهالي والأسرة للرقابة على الابناء وتقديم الدعم الكامل لهم.

وعقد الإجتماعات الشهرية خلال النصف الأول من العام الجاري للجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز لمناقشة البلاغات الواردة خلال كل شهر وأبرز انواع الاخطار التي يتعرض لها الاطفال ووضع حلول لها .

والمرور على الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة شهرياً بمشاركة وحدة الحماية الفرعية بكل مركز كذلك وحدتي حقوق الانسان - تكافؤ الفرص، لمتابعة سير العملية التعليمية ورصد المشكلات التى يتعرض لها الأطفال وربط اخصائيين المدارس بوحدات حماية الطفل وذلك بناءا على قرار المحافظ رقم 14722 لسنة 2022.