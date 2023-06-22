حماية الطفل تعقد سلسلة ندوات حول خطورة الإدمان بمركز البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، عن عقد سلسلة من اللقاءات التثقيفية حول خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، وذلك تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالأقصر، ومع موظفى جميع الوحدات المحلية والديوان العام والمواقف وقريتي الحبيل ونجع عوض الله التابعة لمركز البياضية، وذلك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 20 يونيو 2023، بحضور مسئولى الصندوق عن محافظة الاقصر محمد شحاتة وعبدالرحيم جاد، ومديري جميع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز والمدن.

وتحدث ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال هذه الندوات، عن خطورة الادمان والتعاطي للمخدرات، حيث أن تكلفة علاج المدمن تتجاوز المائة ألف جنيه، وذلك بالمصحات الخاصة حيث أن العلاج بالمراكز التابعة للصندوق مجاني تماماً، بشرط أن يكون العلاج والتعافي عن نية جادة من المتعاطي بالعلاج، وأن أقرب مركز بالنسبة لمحافظة الأقصر هو مركز العزيمة بقنا.

وأكد ممثلو الصندوق خلال اللقاءت، إنه هناك أكاذيب شائعة لتبرير التعاطي مثل أن المخدرات تقوي الجسم وتجعل الفرد يعمل بطاقة أكبر خصوصاً في الأعمال البدنية الشاقة، وكذلك شائعة زيادة القدرة الجسدية لمن يتعاطى بعض المواد المخدرة، كما أكدوا على خطورة التدخين وأن السيجارة الواحدة تحتوي على 4000 مادة كيميائية سامة منهم 300 مادة تسبب الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها، مثل النيكوتين والقطران والاسيتون وثاني أكسيد الكربون، موضحين أن القانون رقم 73 لسنة 2021 لشغل الوظائف الحكومية والفصل منها ويقضي بقيام لجنة طبية ووظيفية متخصصة بالمرور المفاجئ على المصالح والهيئات الحكومية وعمل تحاليل المخدرات للعاملين بهذه المصالح والهيئات واتخاذ إجراءات الفصل من العمل لمن تثبت إيجابية نتيجته، ولم يثبت أنه مريض ويتعاطى أدوية قد تحتوي على مواد مخدرة بالأوراق والأدلة الرسمية.

فيما أكدت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مع الوحدة العامة منذ عام 2019، ومازال التعاون مستمر لحماية كافة فئات المجتمع من أضرار الوقوع في براثن إدمان المواد المخدرة.

وقالت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الخط الساخن لحماية الطفل أحياناً يتلقى بلاغات، والتي تفيد بوجود اطفال في خطر وبعض الجرائم الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة وذلك بشكل عام لذا وجب الاهتمام بالجانب الوقائي والتثقيفي لحماية أطفالنا وأسرهم والحفاظ على مجتمع أقصري خال من الإدمان.



حماية الطفل بالأقصر تعقد سلسلة ندوات حول خطورة الإدمان



سلسلة ندوات حول خطورة الإدمان وتعاطى المخدرات بالبياضية



ندوات حول خطورة الإدمان وتعاطى المخدرات بالبياضية



