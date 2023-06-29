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مصرع شخص وإصابة نجله بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالخانكة

الخميس، 29 يونيو 2023 02:18 م
مصرع شخص وإصابة نجله بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالخانكة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع شخص وإصابة نجله إثر حادث تصادم دراجتهما النارية أثناء سيرهما بالطريق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق سيسل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يستقلها شخصان وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة نجله، وجرى نقلهما للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

 

 


 

 


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