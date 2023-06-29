محافظ القليوبية يشدد على تكثيف حملات المتابعة والرصد لإزالة أى تعديات خلال العيد

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك لأي مخالفة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فوراً في المهد، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون خلال الإجازات، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والمراكز والمدن والأحياء.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي3212461 ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت ، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.