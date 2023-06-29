مراكز الشباب ببنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ تستقبل المواطنين فى ثانى أيام العيد

واصلت مراكز الشباب ببني سويف، استقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، انطلاقا من كونها منافذ تنويرية جاذبة للنشء والشباب ، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بهم وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.
من ناحيته أوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن المبادرة يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالى احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتحقيق مراكز الشباب كمراكز شباب خدمة مجتمعية شاملة ، من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد وتتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب لإدخال البهجة والسعادة والسرور عليهم أثناء أيام عطلة العيد.
وأضاف " إبراهيم"، أنه يتم من خلال المبادرة، تنظيم يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.
فيما فتحت مراكز الشباب بالإسكندرية، أبوابها لاستقبال الجمهور والأطفال خلال أيام عيد الأضحى، وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية، والتجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين ،كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة لمتابعة سير الاحتفالات.
وأشارت الى أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تأتى تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات، وهى تنطلق للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير.
وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، وتم تنفيذ المبادرة بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل
وتضمنت فعاليات المبادرة ، استقبال الأطفال بالمركز مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الأطفال وتشغيل الاغاني وتكبيرات العيد لإضافة البهجة والفرحة لجميع أعضاء المركز، وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع ،والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالى والمواطنين فرحتهم بالعيد
وشهد 245 مركز شباب بمحافظة كفر الشيخ، عروض فنية متعددة و كرنفالات احتفالية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارم، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، بتواجد كبير من الأهالي من كافة الأعمار السنية، لتستمر الاحتفالات على مدار أيام العيد، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشأت مراكز الشباب جديدة، وطوت بعض المراكز القائمة بقرى مطوبس ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن مراكز الشباب خلال المبادرة استقبلت ما يقرب من 50 ألف مواطن على مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المديرية وضعت خطة عمل لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب من كرنفالات احتفالية وعروض فنية والعاب وملاهي للأطفال.
كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تستقبل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني وتستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.
اقبال كبير على مراكز الشباب فى العيد
توزيع الهدايا على الاطفال
فرحة الاطفال فى العيد
فرحة الاطفال
لعب الاطفال فى مراكز الشباب
مراكز الشباب تستقبل الجمهور فى العيد
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