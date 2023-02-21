إجراء مراسم قرعة منافسات النسخة 10 من دورى كرة القدم لمراكز الشباب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أجرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف قرعة دورى مراكز الشباب لكرة القدم في نسختها العاشرة لموسم 20223/2022م ،و التى يشارك فيها 24 فريقا على مستوى مراكز المحافظة، والتي من المقرر أن تبدأ منافساتها بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشهدت مراسم القرعة التي " أجريت بمركز شباب صلاح سالم " حضور كل من : مصطفى ابراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب ، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية ، وجيه أحمد منسق أول الدورى ، محمد على حسن منسق ثان الدورى، محمد عبد التواب رئيس لجنة المسابقات بمنطقة بنى سويف لكرة القدم ، وممثلى ومندوبى مراكز الشباب المشاركة بالدورى.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة فى بيان لمحافظة بنى سويف أن الفرق المشاركة تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 6 فرق في المجموعة،حيث تضم المجموعة الأولى فرق (كوم ابو خلاد، مدينة ناصر، بنى عدى ،قمن العروس ،بنى سليمان البحرية، أفوة)،فيما ضمت المجموعة الثانية فرق ( العبور، بياض العرب ،بنى سليمان الشرقية ، باروط ، باها ، اهناسيا الخضراء )، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (الحكامنة ، قمبش الحمراء ، بنى أحمد،طحا البيشة ،غياضة الغربية ،بلفيا )، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق ( دشطوط ، النويرة ،سدمنت الجبل ، طما فيوم ،المماليك ، تزمنت الشرقية).

وتلعب البطولة بنظام دورى من دورين يصعد أول وثانى المجموعات الأربع الى دور الثمانية ، ثم يقسم الفرق الثمانية الصاعدة الى مجموعتين بنظام خروج المغلوب لتحديد الأربع فرق الصاعدة إلى مباراتى الدور قبل النهائى ثم مباراتى تحديد المركزين الثالث والرابع بالدورى ثم المباراة النهائية.