لحم البتلو على مائدة ثانى أيام عيد الأضحى يمنحك 7 فوائد صحية.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر لحم البتلو أكثر خيارات اللحوم الحمراء أمانا خاصة في فترة " عيد الأضحى "، حيث إن الأشخاص الذين لا يريدون المخاطرة بحياتهم بتناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والكوليسترول، لا يزال بإمكانهم تناول لحم البتلو دون أى قلق لأن محتوياته من الفيتامينات والمعادن كبيرة، كما أنه لا يحتوى على الكثير من الدهون، وإليك الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لـ لحم البتلو:

- قطع لحم البتلو المقدرة بـ3 أونصات تساوى 5.38 جرام من الدهون.

- بالنسبة لمحبى اللحوم الذين يبحثون عن المزيد من البروتين، فإن لحم البتلو لا يزال هو الأفضل.

- لا يوجد فارق فى السعرات الحرارية بين لحم البقر أو أى نوع آخر من اللحوم الحمراء.

- لحم البتلو غنى بفيتامين ب، وهذا الفيتامين ضرورى للطاقة والتمثيل الغذائى، كما يعد مصدرًا غنيا لفيتامين ب 12 والثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك.

- ويحتوى لحم البتلو على 57 ملليجرام من الصوديوم وهو أكثر من 38 ملليجرام من الصوديوم فى لحم البقر، كما أن مستوى الزنك 3.37 ملليجرام فى لحم العجل و 3.38 ملليجرام فى لحم البقر.

- الأشخاص الذين يعيشون حياتهم على نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، يمكنهم تناول لحم البتلو بحرية.

- لحم البتلو طرى ويمكن امتصاصه بسهولة عن طريق الجهاز الهضمى، ويمكن للأشخاص الذين يواجهون صعوبة فى هضم لحم البقر أو أى لحوم حمراء أخرى تجربة لحم البتلو.