اليوم السابع
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غرفة السياحة: لا صحة لقيام حجاج البري باستدعاء الشرطة السعودية بسبب مخالفات مخيمات منى

الخميس، 29 يونيو 2023 10:20 م
غرفة السياحة: لا صحة لقيام حجاج البري باستدعاء الشرطة السعودية بسبب مخالفات مخيمات منى حجاج بيت الله الحرام
رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

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محمد-اسعد
 
نفت غرفة شركات السياحة ما نشرته بعض المواقع اليوم تحت عنوان " استغاثة من حجاج البري للشرطة السعودية بسبب مخيمات منى " ، وادعي الخبر علي غير الحقيقة ان حجاج المستوى البري استنجدوا بالشرطة السعودية عقب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيمي 16 و17 التابعين لشركة رواف منى للطوافة،
وتؤكد غرفة شركات السياحة أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا , وقد قام أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتواصل مع موظفيها المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي والمتواجدين بطبيعة عملهم بالبعثة في مخيمات الحج البري.
 
وقد أكدوا جميعا انه لا صحة علي الاطلاق لقيام اي من الحجاج باستدعاء الشرطة ، كما اكدوا علي ان انقطاع التيار الكهربائي اذا حدث يتم بالشكل الطبيعي المعتاد عليه في مخيمات مني ، وشددوا علي ان الاوضاع في مخيمات البري تسير بصورة طبيعية طوال اليوم ولم يتلقوا شكاوي بوجود مشاكل كبيرة طوال اليوم الخميس ، وهناك خدمات يتم تقديمها للحجاج علي مدار اليوم وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار للأوضاع بكافة مخيمات الحجاج والتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجههم.
 
وتناشد الغرفة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر والذي قد يسبب البلبلة والقلق للحجاج وذويهم، وتؤكد الغرفة انها تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخبار مغلوطة تخص الحجاج او شركات السياحة 
 
وتؤكد الغرفة انه حدث بعض التقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج فور وصول الحجاج الي مخيمات مني وعلي الفور تحركت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وتم التواصل مع وزارة الحج وتم حل المشكلة فورا.

الحج السياحي

موسم الحج

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