ضبط 6.5 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال عيد الأضحى بالقليوبية

القليوبية- إبراهيم سالم

شنت إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملة مكبرة للمرور علي 102 منشأة لبيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالإدارات الصحية علي مستوي المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، حيث ترأس هذه الحملات سامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومراقبي الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت هذه الحملة عن ضبط 6634 كجم من منتجات متنوعة وهي، 2 طن مانجو مجمدة منتهية الصلاحية بناحية بنها، و600 كيلو جرام جبن أبيض طري، و500 كيلو جرام زيت طعام، و900 كيلو جرام مخلل طرشي، جميعهم غير محتفظة بخواصها الطبيعية بناحية الخانكة، و2 طن من معجون جبن مطبوخ بناحية القناطر الخيرية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، بالإضافة إلى 338 كجم سردين وفسيخ كذلك 36 كجم رنجة غير محتفظة بخواصها الطبيعية بناحية قليوب، و210 كجم من جبنة موتزريلا غير محتفظة بخواصها الطبيعية بناحية الخانكة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 50 كجم كبد وقوانص بناحية بنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وسحب 126 عينة من اللحوم ومنتجاتها وأغذية أخري متنوعة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكذلك إعدام 334 كجم، و44 لتر من المنتجات الغذائية الغير محتفظة بخواصها الطبيعية منعاً لوصولها ليد المستهلك، وتحرير 129 محضر لبعض المنشآت الغذائية الغير مطابقة للمواصفات والشروط، كما تم المرور علي أماكن بيع اللحوم المجمدة والمصنعة والمجازر للاطمئنان علي سلامة اللحوم وكذلك مجازر الدواجن للاطمئنان علي سلامتها قبل وصولها ليد المستهلك.