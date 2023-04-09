صحة القليوبية: غلق 243 منشأة طبية خلال حملات العلاج الحر فى 3 أشهر

واصلت إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، جهودها خلال شهور يناير وفبراير ومارس من هذا العام، فى إطار حملاتها المكثفة للمتابعة والتفتيش على المنشآت الطبية، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة إصدار 268 قرار غلق وتنفيذ 243 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة.

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، أن إدارة العلاج الحر بالقليوبية قامت بعمل حملات على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال الربع الأول من السنة الحالية، تحت إشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجى، حيث تم المرور على 1933 منشأة طبية تنوعت بين مستشفيات، مراكز تخصصية، عيادات تخصصية، وعيادات خاصة، ومعامل، ومحل بصريات.

وتابع "الخطيب"، أنه بناء عليه فقد تم إصدار 505 إنذارات بتلافى السلبيات، كما تم إصدار 130 قرار فض للغلق، كما تم المرور على 6 بنوك دم تابعة للمستشفيات الخاصة، وعمل حملات توعية بها.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، أن المخالفات التى تم رصدها خلال هذه المدة تنوعت بين عدم الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى ووجود عمالة غير مؤهلة، ووجود بعض الأجهزة غير المرخصة، وأن 3 منشآت طبية تابعة لشركة واحدة ماطلت وامتنعت عن تنفيذ قرار الغلق، لذا تم العرض على محافظ القليوبية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهاب وكيل الوزارة بالأطباء بسرعة تقنين أوضاعهم وإجراء التراخيص اللازمة حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.