شاطئ بورفؤاد قبلة للزائرين الباحثين عن المتعة على ضفاف البحر المتوسط.. صور

وحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطئ مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 6 منقذين بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

وفي السياق ذاته، تشهد مدينة بورفؤاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك توافد المئات من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية، بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات والتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامي بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد .

وتشهد مدينة بورفؤاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك حالة من الطقس المستقر، حيث سجلت العظمى 30 درجة، وذلك وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وإنتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.

ومن جانبه، أكد مجلس مدينة بورفؤاد بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد كما أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة كثفت حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الأضحى.

فيما أكدت الأجهزة التنفيذية، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى، علاوة على استمرار العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيراً على المواطنين.