اليوم السابع
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العثور على جثة شاب متفحمة على مركب بشاطئ بورفؤاد في بورسعيد

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:11 م
العثور على جثة شاب متفحمة على مركب بشاطئ بورفؤاد في بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالي على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مساء اليوم الإثنين، على إحدى المراكب في شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مرفق الإسعاف بالعثور على جثة شاب متفحمة مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاما.

ويتم نقل الجثة إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته، لرجال مباحث المديرية وقسم بورفؤاد لتكثيف البحث والوقوف على ملابسات الحادث.
 


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